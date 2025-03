Leggende Pokémon Z-A non introdurrà nuovi Pokémon? Una voce di corridoio sembra pessimista su questo fronte

Contrariamente a quanto accade spesso con i capitoli videoludici, sembra che Leggende Pokémon Z-A non sia destinato a introdurre nuovi Pokémon all'interno del Pokédex generale della serie, adottando dunque un approccio più cauto rispetto al franchise.

L'aggiunta di nuove creature rappresenta sempre uno dei maggiori elementi di curiosità e interesse per un nuovo capitolo nella serie Pokémon, dunque il fatto che questa caratteristica possa essere esclusa a priori potrebbe essere considerato un elemento a sfavore, ma trattandosi di un capitolo considerato spin-off potrebbe rientrare nella logica della produzione.

Ovviamente non si tratta di un'informazione ufficiale, dunque va presa esclusivamente come voce di corridoio non controllata, sebbene arrivi da una fonte piuttosto affidabile come Centro Leaks, che col tempo si è dimostrata un punto di riferimento per i leak riguardanti Pokémon.