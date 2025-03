Fortnite dà il benvenuto a un nuovo crossover con The Walking Dead, con Negan e la sua fidata Lucille

Epic Games ha annunciato un nuovo crossover con il celebre franchise a base di mangiacervelli The Walking Dead che in particolare farà la gioia dei fan del personaggio di Negan e coloro a cui piace cimentarsi con la modalità Creativa .

Arrivano anche Negan e Lucille nel negozio

Ad esempio, nel trailer qui sotto possiamo vedere ricreato in Fortnite il penitenziario della Georgia dove si svolge parte della storia del gruppo di sopravvissuti guidati da Rick Grimes, ovviamente pieno di zombie, che a loro volta saranno asset a disposizione dei creatori..

Non è l'unica novità. Come accennato in apertura, è in arrivo anche Negan, che sarà disponibile come costume bonus da acquistare nel negozio a partire dal 4 aprile. Ovviamente non poteva mancare anche la sua adorata mazza da baseball con filo spinato Lucille e altri oggetti a tema.

Insomma, si tratta di un'ottima aggiunta per i fan di The Walking Dead. Per chi non lo fosse, sono comunque arrivate delle novità di spessore con il lancio della stagione 3 OG.