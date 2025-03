Fortnite potrebbe dare vita a un crossover con Solo Leveling

Fortnite da anni ormai propone a ritmi regolari dei crossover con videogiochi, film, serie tv e anime. Sono talmente tanti che ormai apparire all'interno del battle royale di Epic Games è quasi un'attestato di popolarità. E a quanto pare il prossimo a riceverlo sarà Solo Leveling, almeno stando alle informazioni pervenute all'insider Nick Baker, noto anche come Shpeshal_Nick sui social.

Per chi non lo sapesse, Solo Leveling è una serie di light novel sudcoreana scritta da Chugong, ambientata in una realtà alternativa dove sulla Terra sono apparsi dei portali che collegano a mondi fantasy pieni di mostri. La serie segue il protagonista Sung Jin-Woo, un cacciatore molto debole, che ottiene un potere misterioso che lo rende via via sempre più forte, facendolo "salier di livello" come se fosse in un videogioco. La serie è stata adattata in un anime che sta riscuotendo grandissimo successo, tanto che la seconda stagione sta frantumando tutti i record della piattaforma di streaming Crunchyroll.