Fortnite ha presentato una nuova modalità a tempo, La Fuga: vediamo il trailer

Le partite della modalità La Fuga sono infatti caratterizzate da un grande senso di tensione: i giocatori devono dapprima individuare le Lame di Cristallo, poi cercare di trasportarle senza farsi colpire dagli avversari, anche se la zona di estrazione dovesse trasfomarsi in un vero e proprio inferno di scontri a fuoco.

All'interno di questa modalità il nostro obiettivo sarà quello di recuperare una delle quattro Lame di Cristallo sparse all'interno della mappa e raggiungere uno dei tre furgoni disponibili per la fuga prima che ci riescano le altre squadre: i primi tre team che fuggono ottengono la vittoria, ma non sarà facile.

Fortnite ha presentato una nuova modalità a tempo con il trailer del gameplay che potete vedere qui sotto: si tratta de La Fuga , un entusiasmante mix di meccaniche classiche e sfide inedite, pensato per trasformare ogni partita in un'esperienza frenetica ma di spessore.

Fuga per la vittoria?

Ancora oggi un live service di riferimento per milioni di giocatori, Fortnite continua insomma a portare avanti la propria strategia di arricchimento e di aggiornamento, che finora ha funzionato decisamente bene per mantenere alto l'interesse nei confronti del gioco.

Tornando alla modalità a tempo, i giocatori potranno optare per diversi approcci al fine di raggiungere i furgoni e ottenere la vittoria, e uno di essi implica la preventiva eliminazione di tutti gli altri concorrenti, come negli scontri classici in stile battle royale.

Certo, la presenza di così tante sfaccettature e situazioni potenzialmente differenti rende La Fuga un contenuto di grande valore, fra i più avvincenti che Epic Games abbia realizzato finora: un vero e proprio paradiso per chi ama il caos controllato e le grandi sfide.