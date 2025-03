Metroid Prime 4: Beyond sarebbe un cross-gen eccezionale che vedremo nel Direct di Nintendo Switch 2

Reilly è un nome molto noto per le sue decine di interviste condotte a sviluppatori e personalità dell'industria, compresi alcuni membri di Retro Studios, quindi è facile supporre che il suo commento sia nato da una conoscenza diretta dell'argomento.

Stando al giornalista Reece Reilly del canale YouTube Kiwi Talkz, non solo vedremo Metroid Prime 4: Beyond nel corso del Nintendo Direct di aprile dedicato ai primi giochi di Nintendo Switch 2 , ma la casa di Mario e Retro Studio avrebbero evitato di mostrarne la qualità effettiva per stupire tutti in fase di annuncio.

Il migliore del Direct

"Tra meno di un mese, nel Direct di Nintendo Switch 2, capirete che Nintendo e Retro hanno tenuto le loro carte di Metroid Prime 4 ben nascoste proprio per questo momento. La vera presentazione spazzerà via tutto ciò che si vedrà nel Direct." Ha scritto Reilly in un post su X.

In un post successivo è stato chiesto a Reilly se è sicuro che Metroid Prime 4 sarà nel Direct. Lui si è detto consapevole che Nintendo cambia le cose fino all'ultimo momento, ma attualmente è certo al 90% della presenza del gioco.

Non resta quindi che aspettare il 2 aprile alle 15:00 per il Nintendo Direct, così vedremo finalmente i primi giochi di Nintendo Switch 2, compreso Metroid Prime 4: Beyond, probabilmente, che potrebbe aprire alla grande il ciclo di vita della console. Cosa ci sarà di nuovo rispetto alla presentazione precedente, che già di suo è stata impressionante?