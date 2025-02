L'ultimo episodio di Solo Leveling ha battuto tutti i record di Crunchyroll, che erano di Solo Leveling

L'episodio 6 della seconda stagione dell'anime "Solo Leveling" ha visto il protagonista Sung Jin-wooo affrontare il terribile Kargalgan, il capo degli Orchi Alti, nonché mago potentissimo, in una battaglia che era davvero attesissima dai fan. Lo era a tal punto che l'episodio è diventato così popolare da causare problemi ai server di Crunchyroll e ai siti che lo hanno distribuito in forma pirata. Poco male per questi ultimi.

Su Crunchyroll, è stato svelato che ha battuto tutti i record della piattaforma, che appartenevano sempre a Solo Leveling: ha raggiunto 100.000 "mi piace" in sole 7 ore e 13 minuti, facendo meglio del primo episodio della seconda stagione.