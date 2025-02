La versione Xbox Series S di Kingdom Come: Deliverance 2 ha aiutato gli sviluppatori a ottimizzare per tutti

Tobias Stolz-Zwilling , il responsabile delle pubbliche relazioni di Warhorse Studios, ha spiegato che sviluppare Kingdom Come: Deliverance 2 anche su Xbox Series S ha aiutato a ottimizzarlo anche sulle altre piattaforme . Insomma, un po' tutti hanno tratto dei benefici dal lavoro necessario per far andare il gioco sulla console meno potente della generazione.

I limiti che diventano vantaggi

Parlando dell'argomento in un'intervista concessa all'Iron Lords Podcast (intorno al minuto 1:32:17), Tobias Stolz-Zwilling ha spiegato che "Le ottimizzazioni per Xbox Series S hanno aiutato molto per le altre piattaforme", aggiungendo che tutti hanno beneficiato dell'esperienza fatta "dal momento che devi ridurre alcune cose e stare più attento su che cosa si può fare con la programmazione."

Kingdom Come: Deliverance 2 è stato sviluppato usando una versione custom del CryEngine. Su Xbox Series S gira a 30 fps (non ci sono modalità alternative selezionabili), mentre su Xbox Series X e PlayStation 5 gira a 30 fps in modalità qualità e a 60 fps in modalità prestazioni.

Xbox Series S è spesso al centro di polemiche dovute alle difficoltà avute da alcuni studi di sviluppo nell'ottimizzazione dei loro giochi. Alcuni hanno addirittura manifestato fastidio per non averla potuta evitare, vista la sua potenza inferiore. Come dimenticare il caso Baldur's Gate 3, con Larian Studios che accusò direttamente la console minore di Microsoft di essere la causa del ritardo nell'uscita sulle console Xbox? I problemi furono così tanti che alcune delle funzionalità presenti nelle altre versioni da subito, come la modalità cooperativa in split screen, saranno aggiunte alla versione Series S con la prossima patch, la 8, attualmente in test.

Per il resto vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2, di cui potete leggere la nostra recensione, è disponibile su Xbox Series X e S, PC e PlayStation 5.