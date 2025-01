Baldur's Gate 3 in multiplayer a schermo condiviso anche su Xbox Series S con la grossa patch 8, ora in prova

La grossa patch 8 arriva, ancora in versione di prova, anche su Xbox Serie X|S, ma tra i tanti dettagli riportati nel post ufficiale del blog Microsoft stranamente non compare un elemento tra i più importanti di questo aggiornamento, ovvero l'aggiunta del multiplayer cooperativo a schermo condiviso anche su Xbox Series S.

La patch 8 di Baldur's Gate 3 è stata distribuita in anticipo anche sulle altre piattaforme ed è disponibile in preview su Xbox Series X|S, all'interno di un'iniziativa definita "stress test", in attesa di una pubblicazione più stabile, completa e definitiva che avverrà nel prossimo periodo per tutti i giocatori.

Questa scelta è dovuta anche all'ampia quantità di novità introdotte con questo update, che dovrebbe essere l'ultimo tra quelli maggiori e si presenta davvero molto ricco, in grado di migliorare sostanzialmente l'esperienza del celebre RPG di Larian Studios.