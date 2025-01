Monster Hunter Wilds è il numero uno nelle Liste dei desideri su Steam: si preannunciano vendite colossali?

La classifica dei giochi su Steam

Come potete vedere anche nell'immagine qui sotto che mostra una classifica realizzata da SteamDB, Monster Hunter Wilds è il gioco più volte messo in Lista dei desideri. Batte come già detto Deadlock (lo sparatutto di Valve disponibile attualmente solo su invito) e il lungamente atteso metroidvania Hollow Knight Silksong.

In quarta posizione troviamo Sid Meier's Civilization VII, sempre in arrivo a febbraio, che viene seguito da Elden Ring Nightreign. inZOI è invece sesto, con Light no Fire (il nuovo gioco del team di No Man's Sky) e Ark 2. Chiudono Subnautica 2 e un altro gioco di febbraio: Kingdom Come: Deliverance 2 (che potete prenotare in sconto).

Consideriamo anche che attualmente Monster Hunter Wilds è il nono in termini di (per)vendite, battuto però da un altro gioco della lista: Sid Meier's Civilization VII (ottavo). Kingdom Come Deliverance 2 invece è dodicesimo nella lista dei giochi più venduti. Considerando che Civ 7 arriverà due settimane abbondanti prima del GDR di Capcom e che le prenotazioni di norma aumentano man mano che ci si avvicina all'uscita, il risultato di Monster Hunter Wilds è notevole.