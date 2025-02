L'annuncio dei giochi di febbraio di PlayStation Plus Extra e Premium è vicino, ecco data e orario

Ci avviciniamo alla metà del mese e di conseguenza presto Sony svelerà i giochi PS4 e PS5 in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio. Vediamo data e orario dell'annuncio.

La compagnia giapponese è schematica per quanto riguarda il suo servizio di punta e le nuove aggiunte dei servizi Extra e Premium vengono presentate solitamente il mercoledì successivo alla disponibilità dei giochi "gratuiti" del tier Essential. Di conseguenza, la data e l'orario da segnare sul calendario è quella del 12 febbraio alle 17:30. Tuttavia, le tempistiche potrebbero venire stravolte nel caso venisse confermato il vociferato State of Play di questa settimana, con Sony che in tal caso potrebbe rimandare l'annuncio dei nuovi titoli di Extra e Premium per svelarli direttamente all'interno di questo evento.