Epic Games Store lancia i Saldi Invernali con tanti giochi scontati fino al 75%

È tempo di promozioni sull'Epic Games Store, che oggi ha dato inizio ai suoi tradizionali Saldi Invernali con giochi, DLC ed edizioni speciali con sconti fino al 75%. Vediamo alcune di quelle più interessanti.

Tra i giochi in saldo non poteva mancare Alan Wake 2, al momento proposto a 24,99 euro con uno sconto del 50%. Proseguiamo con Hogwarts Legacy scontato di ben il 70% e prezzato a 17,99 euro per la versione standard e a 20,99 euro la Deluxe, mentre EA Sports FC 25 è disponibile a 27,99 euro anziché i canonici 69,99 euro.