Uno dei padri di Sonic ha aggiornato il suo gioco mobile vecchio di otto anni

Yuji Naka, uno degli autori di Sonic the Hedgehog, recentemente caduto in disgrazia per problemi di natura legale, ha annunciato su X il lancio di un aggiornamento per un suo gioco mobile uscito otto anni fa. Si tratta di Pirates of Coin ed è stato lanciato da Prope nel 2016.

Per chi non lo conoscesse, Prope è lo studio fondato da Naka nel 2016 dopo l'uscita da Sega.

"Dopo 8 anni, ho aggiornato l'applicazione di Prope, Pirates of Coin. All'epoca era stato sviluppato in Unity5, ma ho dovuto aggiornare molte cose, dato che nel frattempo sono uscite numerose versioni di Unity, arrivnado a Unity6," ha scritto Naka nel suo messaggio. "Ho convertito il codice da Javascript a C# e ho supportato molte funzionalità obsolete."