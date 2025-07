Nexus Mods si prepara a cambiare come gestisce i contenuti per adulti e introdurre altre novità

Nexus Mods sta facendo alcuni cambiamenti, sopratutto per quanto riguarda il sistema di verifica dell'età per l'accesso ai contenuti vietati ai minorenni .

I cambiamenti per i contenuti per adulti di Nexus Mods

La compagnia ha spiegato che: "A causa dell'Online Safety Act e del Digital Services Act, ci viene richiesto in qualità di compagnia con sede nel Regno Unito di continuare a rimuovere contenuti illegali e aggiungere ulteriori restrizioni per i bambini all'accesso di certi contenuti per adulti."

"In qualità di attività commerciale, questo ci lascia una sola scelta: rimuovere il contenuto per adulti per tutti gli utenti del Regno Unito e dell'Unione Europea o dare degli aggiustamenti alla nostra policy, includendo un sistema di verifica per alcuni contenuti per adulti".

"I contenuti per adulti sono una parte fondamentale di Nexus Mods e non consideriamo la loro rimozione una possibilità. Siamo consapevoli che alcuni utenti potrebbero trovare questi cambiamenti irritanti, ciò detto siamo obbligati a introdurli per assicurarci di poter continuare a condividere contenuti per adulti legalmente".

Non è ancora stato reso noto in che modo tutto questo sarà applicato, ma nel frattempo la compagnia sta aggiornando i termini di servizio per rendere più chiaro "cosa è considerato contenuto illegale secondo la legge del Regno Unito e in che modo proteggiamo i bambini da ciò che potrebbe nuocergli mentre navigano il sito."

"Sebbene questo tipo di contenuti sia sempre stato proibito sul sito, stiamo rendendo più preciso il linguaggio per essere assolutamente chiari sulla questione. Tutti gli utenti saranno notificati quando i Termini di Servizio saranno aggiornati".