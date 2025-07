Gli smartwatch fanno bene alla salute e hanno cambiato le abitudini degli europei (con qualche paranoia)

Negli ultimi anni, gli smartwatch si sono ritagliati un ruolo sempre più rilevante nella quotidianità, non solo come strumenti tecnologici, ma anche come dispositivi con un impatto concreto sul benessere individuale. Una nuova ricerca condotta da Ipsos per conto di Huawei, all'interno dell'European Health Behaviour Survey 2025, mette in evidenza quanto gli orologi intelligenti stiano contribuendo a promuovere comportamenti salutari tra i cittadini europei . Dai dati emerge che una quota significativa degli utenti ha modificato le proprie abitudini dopo aver iniziato a utilizzare un dispositivo wearable. Incremento dell'attività fisica, maggiore attenzione al sonno e monitoraggio dei parametri vitali sono tra i principali cambiamenti osservati.

I dati dell'indagine European Health Behaviour Survey 2025

Ora, premesso che lo studio European Health Behaviour Survey 2025 di Ipsos è stato commissionato da Huawei, e per questo ha finalità di marketing più che di effettiva raccolta di dati, alcuni risultati ci permettono di individuare delle tendenze interessanti. Secondo l'indagine, oltre l'80% di chi utilizza quotidianamente uno smartwatch dichiara di aver adottato comportamenti più salutari. Tra gli aspetti più citati figurano l'aumento dell'attività motoria e una maggiore consapevolezza rispetto alla qualità del riposo. Il 78% degli intervistati riconosce un collegamento diretto tra stile di vita e salute generale.

Alcuni dei risultati dell'indagine Ipsos

Letto al contrario, questo dato implica anche che un buon 20% di chi ha comprato uno smartwatch non pensa di aver ottenuto alcun beneficio. Uno su cinque non è poco se si pensa al prezzo di certi wearable, ma potrebbe includere anche qualcuno che ha ricevuto lo smartwatch in regalo e non ha molta voglia di utilizzarlo.

Molto interessante anche il disallineamento tra professionisti della salute e utenti finali su quali parametri sia importante monitorare. Mentre i professionisti della salute danno maggiore importanza a parametri come la pressione sanguigna, i livelli di zucchero nel sangue e i dati ECG, i consumatori tendono a privilegiare il monitoraggio del sonno, delle calorie e dell'idratazione. Sul sonno si registra lo scollamento maggiore tra ciò che la popolazione generale considera importante per la propria salute e ciò che ritengono prioritario i professionisti sanitari: solo l'8% dei medici indica infatti il monitoraggio del sonno come una misura di salute rilevante.

La differente percezione tra professionisti della salute e pazienti su ciò che è importante monitorare

Le raccomandazioni dei professionisti della salute in materia di monitoraggio si allineano invece con l'opinione dei consumatori sull'importanza di alcuni parametri per la salute generale: la pressione sanguigna è indicata dal 76% degli europei come il parametro di salute più importante, seguita a breve distanza dalla frequenza cardiaca o dal battito. In media, la glicemia è considerata il quarto parametro più importante (72%), subito dopo il sonno. In particolare, il 53% di chi possiede un wearable controlla regolarmente la frequenza cardiaca, mentre il 68% tiene traccia dell'attività fisica ogni giorno. Tuttavia, solo il 41% imposta obiettivi specifici, come un numero minimo di passi quotidiani, generalmente compreso tra 7.000 e 8.000. La maggior parte degli operatori sanitari consiglia di controllare la pressione sanguigna (58%) e la frequenza cardiaca (53%) alcune volte alla settimana. Farlo ogni giorni, insomma, denota anche un certo livello di paranoia in chi si dota di dispositivi di monitoraggio. L'80% dei medici di base intervistati, comunque, raccomanda l'utilizzo di dispositivi smart per la salute ai propri pazienti, mentre il 72% dei professionisti sanitari auspica che le persone diventino più proattive nella comprensione del proprio stato di salute e più attente ai sintomi da monitorare. Il 93% dei professionisti della salute, inoltre, ha registrato visite da parte di pazienti a seguito di una notifica ricevuta da uno smartwatch.

Voi invece che cosa ne pensate? Avete trovato benefici nella vostra salute dopo aver comprato uno smartwatch?