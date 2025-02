Il 14% dei videogiocatori americani gioca ancora con sistemi lanciati prima del 2000

Quello del retrogaming è un business ormai consolidato, che cresce anno dopo anno. I modi per giocare ai titoli classici si sono moltiplicati nel corso degli anni, tanto che oggi ci sono davvero tante porte d'accesso al passato del medium, anche solo guardando al mercato ufficiale, come i classici in vendita nei vari negozi digitali (pensate a quanti ce ne sono per Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 o Xbox Series X e S), come le raccolte dedicate o come vere e proprie console pensate per mantenere in vita i giochi vintage come Evercade. C'è anche un servizio di cloud gaming completamente dedicato al retrogaming, chiamato Antstream, per dire.

Come mai tanta attenzione? A svelarlo è un nuovo sondaggio di Consumer Reports, secondo cui l'hardware classico è ancora molto amato e usato. Stando ai risultati dello studio, milioni di persone continuano a utilizzare attivamente le loro vecchie console, nonostante siano considerate "obsolete" da decenni.