Bleach: Rebirth of Souls presenta un gameplay trailer con protagonista Nnoitra Gilga

In combattimento Nnoitra usa la sua Santa Teresa, una gigantesca falce con due lame a forma di luna crescente fuse tra loro, per eseguire dei poderosi attacchi. La lentezza di questi colpi è compensata dalla sua abilità Hierro, che gli garantisce una protezione mentre esegue il suo Flash e Special Flash Attack.

Manca poco più di un mese al lancio di Bleach: Rebirth of Souls , con Bandai Namco che in queste settimane sta svelando le ultime aggiunte al già vasto roster di lottatori del picchiaduro basato sul manga e anime di Tite Kubo. Il gameplay trailer di oggi presenta Nnoitra Gilga , l'Espada numero 5 dell'esercito di Aizen.

Vediamo Nnoitra in azione nel nuovo trailer di Bleach: Rebirth of Souls

Come gli altri Espada, anche Nnoitra può attivare la Resurreccion per potenziarsi, ottenendo due braccia aggiuntive e trasformare la sua arma in quattro falci indipendenti diventando ancora più pericoloso da contrastare per l'avversario.

Il lancio di Bleach: Rebirth of Souls è in programma per il 21 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco verrà supportato tramite un Season Pass con vari contenuti aggiuntivi, tra cui sei personaggi provenienti dall'arco narrativo Thousand-Year Blood War, ancora da svelare.

Il gioco include una modalità Storia in cui potremo rivivere le imprese di Ichigo Kurosaki e gli altri comprimari di Bleach, una modalità Missione con sfide con regole speciali e la modalità Battaglia dove sarà possibile affrontare altri giocatori online da tutto il mondo. In precedenza abbiamo visto anche i trailer con protagonisti Ikkaku Madarame e Shuhei Hisagi.