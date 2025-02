Il negozio di Konami ha confermato la data d'uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Insomma, non ci troviamo di fronte a una dichiarazione ufficiale, ma poco ci manca.

La scritta nel negozio di Konami

Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un qualche fraintendimento, ma tendenzialmente è difficile che due negozi distinti commettano lo stesso errore. Inoltre, in un caso parliamo del negozio dell'editore stesso, mentre nell'altro di quello di uno dei più importanti produttori hardware del settore console.

Quindi, pur mancando ancora un annuncio ufficiale vero e proprio, è facile prendere l'informazione per buona. Quantomeno ci sono ottime probabilità che lo sia.

Per il resto vi ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e Playstation 5. Si tratta del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, con grafica completamente modernizzata, ma pare anche estremamente fedele all'originale, per non scontentare i fan storici. Molti pensano che si rivelerà essere un'operazione alla Silent Hill 2, ma staremo a vedere quando potremo giocare con la versione finale.