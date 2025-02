Marvel Rivals svela la data di uscita della Torcia Umana e la Cosa

Entrambi gli eroi verranno aggiunti all'inizio della seconda metà della Stagione 1, ovvero il 21 febbraio , insieme a un aggiornamento con modifiche al bilanciamento e altre novità discusse in un post sul blog ufficiale del gioco. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sui due nuovi personaggi in arrivo, con altre informazioni che probabilmente arriveranno a ridosso del loro debutto.

Alcuni cambiamenti alle divisioni e i piazzamenti

Nell'articolo si legge che la prima metà della Stagione 1 si concluderà alle 09:00 ora italiana. Coloro che hanno raggiunto almeno il grado oro riceveranno un costume come ricompensa, mentre chi sarà a Grandmaster o superiore otterrà una Crest of Honor. Con l'inizio della fase 2 i rank verranno resettati e i giocatori scenderanno di quattro ranghi rispetto al loro piazzamento finale della prima parte della stagione. Ad esempio, un rango Diamante passerà a Platino 2. Gli sviluppatori hanno spiegato che da ora in poi il calo di grado sarà di sei divisioni tra una stagione e l'altra e di quattro divisioni tra la prima e la seconda metà di ogni stagione.

I Fantastici Quattro al completo

Nella seconda metà della stagione verrà aggiunto un nuovo costume come ricompensa per gli utenti che raggiungeranno il rango Oro o più alto e nuove Crest of Honor. Inoltre, dal 21 febbraio i giocatori dovranno completare almeno 10 partite nella modalità competitiva e soddisfare le condizioni richieste per ottenere questi bonus.

Rimanendo in tema, sono stati trovati alcuni file di gioco all'interno di Marvel Rivals che suggeriscono l'arrivo di una modalità PvE.