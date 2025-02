Uno speedrunner ha fatto la storia battendo Myke Tyson in Punch-Out!! in meno di due minuti

"È il più grande risultato che abbia mai ottenuto con un videogioco. Mi ha richiesto 75.000 tentativi e ben cinque anni", così lo speedrunner Summoning Salt ha introdotto il suo video in cui riesce a battere Mike Tyson in Punch-Out!! per NES in meno di due minuti . Un risultato davvero storico, per un'impresa considerata praticamente impossibile, almeno fino a questo momento.

Il video

"Il combattimento contro Mike Tyson richiede un'incredibile quantità di fortuna e un'esecuzione perfetta," continua a spiegare Salt. "Ho eseguito tutti i 21 pugni con un tempismo perfetto al frame (1/60 di secondo), ho eseguito 10 schivate e piegamenti perfetti e avuto una sequenza di attacchi fortunati che ha una probabilità di verificarsi compresa tra 1 su 7.000 e 1 su 10.000."

La spiegazione tecnica della sua impresa, che potrebbe non essere chiara a chi non conosce bene il gioco, prosegue spiegando dei concetti base: "Il combattimento è suddiviso in 'fasi', con i knockdown di Tyson che segnano la fine di ciascuna fase. Ho giocato molto bene durante le fasi 1 e 2, perdendo solo 5 frame su un totale di 16 schivate/piegamenti, mentre ho colpito con una precisione al frame con tutti i 14 pugni. Tyson di suo ha offerto uno schema perfetto, senza ritardi, che ha una probabilità di 1 su 1.600 di accadere. Poi ho giocato in modo perfetto nella fase 3, colpendo con una precisione al frame con tutti e 7 i pugni, lì dove lo schema di Tyson è stato abbastanza veloce, ma non perfetto."

Salt di suo si dice soddisfatto del risultato, che non vuole in alcun modo provare a migliorare. "Un giorno qualcuno lo batterà, probabilmente eguagliando questo combattimento e avendo più fortuna nella fase 3. Non mi interessa competere, ma sono orgoglioso di essere stato il primo a scendere sotto i 2 minuti contro Mike Tyson." Che all'epoca era in forma molto migliore della sua ultima salita sul ring.