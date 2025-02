Sony sta rimuovendo i giochi spazzatura dal PlayStation Network, dopo un'inchiesta giornalistica

Giochi truffa

Ad esempio, la maggior parte dei giochi dello sviluppatore RandomSpin, tra i quali Supermarket Simulator Pro, Bodycam Shooter e Backrooms Inside The Escape, tutti sospettati di utilizzare risorse fatte con l'intelligenza artificiale e/o riciclate, sono scomparsi dal PlayStation Store, tanto da portare alcuni a pensare che Sony abbia reagito alle critiche.

Backrooms Inside The Escape

Come riportato da TrueTrophies e PSNProfiles, lo sviluppatore ha pubblicato dozzine di giochi solo nel 2024. In alcuni casi ha lanciato più di un gioco al mese, cosa che dovrebbe farne capire la fattura.

Il problema non è esclusivo del negozio di Sony, ma è presente anche su Nintendo eShop, come hanno dimostrato casi recenti come quello dei cloni spudorati di Unpacked ammessi alla vendita, o come la presenza di un gioco chiamato Wukong Sun: Black Legend, che tenta di ingannare i giocatori facendosi passare per Black Myth: Wukong.

Sempre rimanendo in tema, lo sviluppatore di Poppy Playtime, Mob Entertainment, sta facendo causa a Google per non aver rimosso delle app truffa da Google Play. Insomma, il problema è più diffuso di quanto si pensi e nasce in buona parte dalla mancanza di curatela dei negozi digitali, che ammettono alla vendita con grande facilità qualsiasi cosa.