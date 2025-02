Ikkaku Madarame si scatena nel nuovo trailer di Bleach: Rebirth of Souls

Il roster di personaggi di Bleach: Rebirth of Souls continua ad espandersi a mano a mano che ci avviciniamo al debutto nei negozi. Oggi è stato presentato con un gameplay trailer Ikkaku Madarame, uno degli ufficiali dell'11° divisione del Gotei 13 e uno dei personaggi secondari più in vista nella serie.

La sua Zanpakuto Hozukimaru si trasforma in una sorta di Naginata, che gli permette di eseguire attacchi rapidi a corta distanza, affondi e colpi dalla grande gittata. La sua mossa speciale gli permette di assumere una posizione speciale da cui può concatenare vari tipi di attacchi a seconda dell'input direzionale dato dal giocatore. Attivando il Bankai, la sua arma assume la forma di due lame gigantesche e può eseguire colpi ancora più potenti del normale. Non solo, in questo stato può caricare una barra, che cresce infliggendo e subendo danni, che aumenta la sua potenza d'attacco.