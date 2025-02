GCC Pokémon Pocket propone cinque carte promozionali con un nuovo evento: c'è anche un Pokémon EX

L'evento promozionale di GCC Pokémon Pocket

Prima di tutto, vediamo le carte che sono al centro di questo evento promozionale di GCC Pokémon Pocket:

Cresselia ex

Turtwig

Electivire

Misdreavus

Skarmory

Cresselia ex è un tipo Psico con debolezza al tipo oscurità. L'abilità del Pokémon è inoltre notevole, visto che ogni volta che gli assegna una energia Psico viene curato di 20 punti. Il suo attacco invece fa 80 danni con tre energie.

I giocatori devono tenere presente che i pacchetti promozionali non sono garantiti durante l'evento Pokemon TCG Pocket. Secondo gli sviluppatori, "la possibilità di ottenere pacchetti promozionali è determinata in base a un tasso di probabilità stabilito". Per questo motivo e per il limite di eventi in solitaria a cui i giocatori possono partecipare ogni giorno, potreste anche vincere e non ricevere un pacchetto promozionale certi giorni. Giocando regolarmente, però, dovreste poter ottenere le carte dell'evento sul lungo termine.

Vi segnaliamo anche che GCC Pokémon Pocket ha ottenuto la nuova espansione Scontro Spaziotemporale e i server sono andati in tilt.