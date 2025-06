3dSen PC è arrivato alla versione 1.0: i titoli per NES guadagnano la terza dimensione

3dSen PC è finalmente arrivato alla versione 1.0, dopo circa dieci anni di sviluppo. Si tratta di un emulatore che reinventa alcuni giochi per NES trasformandoli in diorami in voxel 3D, lasciandoli completamente giocabili. Può essere utilizzato su di uno schermo normale, o con un visore VR:

Lo si può acquistare in offerta lancio a 7,79 euro, contro i 12,99 euro del prezzo finale. Chiaramente non contiene le ROM dei giochi, che vanno necessariamente dumpate dalle cartucce originali, se non volete incorrere nel reato di pirateria. In fondo, chi non ha un ricco archivio di copie di back up dei suoi giochi per NES?