Il miglior emulatore di PlayStation 2 è stato aggiornato alla versione 2.4

PCSX2 è il migliore emulatore di PlayStation 2 sulla piazza ed è stato appena aggiornato alla versione 2.4.0, che portà con sé tantissime migliorie.

Si tratta di un'evoluzione della versione 2.0, pubblicata lo scorso anno, che ha portato a tanti cambiamenti nel modo di operare del PCSX2. In particolare, l'ultima versione implementa il supporto per il "render target in render target", che causava problemi in non pochi giochi, come in Jak X: Combat Racing, che mostrava metà schermo nera giocando in split screen, o in Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Drakengard e Hitman: Contracts.