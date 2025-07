Gregg Mayles sembra intenzionato a lasciare Rare dopo 35 anni, con la cancellazione di Everwild

Gregg Mayles ha fatto la storia di Rare e anche dei videogiochi in generale nei suoi 35 anni di carriera all'interno dello studio britannico: oggi è emersa la notizia del suo abbandono del team in seguito alla cancellazione di Everwild in base a diverse testimonianze, sebbene non ci sia ancora una comunicazione ufficiale.

Con gli enormi tagli al personale annunciati oggi da Microsoft anche nella divisione Xbox è stato cancellato anche Everwild, il gioco su cui Rare stava lavorando ormai da quasi una decina d'anni, senza però riuscire a trovare una forma definitiva per questo strano e affascinante titolo.

Nel 2021 il progetto era stato riorganizzato e rilanciato quasi da capo, ponendo alla guida proprio lo stesso Mayles, uno dei personaggi più influenti ed esperti all'interno di Rare, ma evidentemente questo non è bastato a salvare il gioco.