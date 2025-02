I giochi del PlayStation Plus Essential di febbraio sono disponibili su PS4 e PS5, ricordiamo quali sono

Come da programma, i nuovi giochi per PS4 e PS5 di PlayStation Plus per il mese di febbraio da ora sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio (Essential, Extra e Premium), che possono riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale. Se vi siete persi l'annuncio della scorsa settimana, abbiamo riepilogato i titoli che compongono la line-up del PlayStation Plus di febbraio di seguito assieme ai link al PlayStation Store.

Le novità del PlayStation Plus Essential per febbraio

Pac-Man World: Re-Pac è una versione aggiornata e migliorata di Pac-Man World,. Rispetto all'originale, il gioco offre una grafica migliorata e dettagliata che rende i livelli più vivaci, mantenendo però la stessa formula di gameplay, in aggiunta a una serie di novità e funzionalità, come la modalità facile. Per ulteriori dettagli, potete consultare la nostra recensione di Pac-Man World: Re-PAC.

Proseguiamo con High on Life, uno sparatutto in prima persona ad alto tasso di umorismo realizzato da Squanch Games e Justin Roiland, co-creatore della celebre serie animata Rick and Morty. Nel gioco vestiamo i panni di un improvvisato cacciatore di taglie che si mette sulle tracce di un cartello della droga alieno che ha deciso di usare gli esseri umani come ingrediente speciale per una droga intergalattica. Per riuscire nell'impresa potremo fare affidamento su una serie di armi aliene parlanti, che non perderanno l'occasione per commentare, spesso in maniera ironica, le nostre imprese. Ecco la nostra recensione di High on Life.

Ultimo, ma non certo per importanza, Payday 3 è l'ultimo capitolo della serie sparatutto cooperativa dove i giocatori devono unire le forze per compiere una serie di rapine. Per farcela sarà necessario giocare di squadra e pianificare attentamente i colpi, scegliendo se agire furtivamente o armi spianate. Ecco la nostra recensione di Payday 3.