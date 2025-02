Un video confronta tutte le versioni di Kingdom Come: Deliverance 2, definendolo come davvero rifinito

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto tutte le versioni di Kingdom Come: Deliverance 2 , arrivando alla conclusione che si tratta di un titolo davvero rifinito , nonché enormemente superiore per pulizia a ciò che fu Kingdom Come: Deliverance. Le piattaforme comprese nell'analisi sono: PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X.

Video e impostazioni

Come sempre, il canale ha svelato la configurazione PC usata per la prova. In questo caso, sono state usate diverse macchine, impostando come risoluzione i 2160p a livello di dettaglio massimo. Quindi abbiamo sono state usate delle GPU Nvidia RTX 5090 / 5080 / 4080 Super / 4070 Ti Super / 4070 Super / 4060 Ti, mentre come CPU c'era un i9 14900K. La memoria di sistema era di 64GB DDR5 e per il supporto dati è stato usato un SSD NVME.

Ricordiamo anche le modalità disponibili su console.

Xbox Series X Modalità Qualità: 2160p/30fps upscalati da 1440p con FSR Modalità Prestazioni: 1440p/60fps upscalati da 1080p con FSR (+60fps con VRR)

PS5 Modalità Qualità: 2160p/30fps upscalati da 1440p con FSR Modalità Prestazioni: 1440p/60fps upscalati da 1080p con FSR (+60fps con VRR)

PS5 Pro 2160p/60fps upscalati da 1440p dinamici con PSSR (+60fps con VRR)



Sostanzialmente, ElAnalistadeBits ha trovato la versione finale di Kingdom Come: Deliverance 2 invariata rispetto a quella provata un mese fa per le anteprime, tanto da concludere che è un gioco che avrebbe potuto essere lanciato il mese scorso, visto che è molto rifinito. Il gioco al momento non supporto Frame Generation e Multi Frame.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X viene consigliata la modalità prestazioni, visto che il calo di risoluzione non produce effetti troppo negativi e 60fps sono sempre graditi in un gioco in prima persona. La versione peggiore in termini di resa grafica, è quella Xbox Series S, che ha delle impostazioni generali più basse e dei cali qualitativi in diversi aspetti, in particolare nel sistema di illuminazione. Inoltre, non supporta il VRR e ha il framerate bloccato a 30fps.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.