Apple si prepara a lanciare "Confetti", un nuovo servizio di iCloud per la gestione degli eventi

Nell'ultimo periodo abbiamo assistito al lancio, da parte di Apple, di diverse funzionalità inedite per i suoi dispositivi. Prima tra tutte ricordiamo Apple Intelligence, la sua intelligenza artificiale che debutterà anche in Italia nel mese di aprile, permettendo così l'accesso a nuovi tool utili per la vita quotidiana. Oltre a questo, stando agli ultimi rumor, Apple potrebbe presto lanciare un nuovo servizio all'interno di iCloud, il cui nome in codice è "Confetti": scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

Confetti: il nuovo servizio iCloud per eventi In base a quanto dichiarato dall'analista Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo servizio Confetti potrebbe vedere la luce nel giro di pochissimi giorni. Entrando nello specifico, Confetti entrerà a far parte di iCloud: si tratterebbe di una nuova modalità per invitare le persone a feste e riunioni mondane di vario tipo, suggerendo la possibile volontà di rinnovare l'app Calendario, ormai non aggiornata da diversi anni a questa parte, con un design più accattivante. Confetti, il nuovo servizio di Apple (immagine puramente indicativa) La nuova app sarà verosimilmente integrata con altre applicazioni dell'ecosistema Apple, come ad esempio Mappe e Messaggi: grazie all'integrazione con il servizio iCloud, il nuovo servizio sarà dunque accessibile da remoto attraverso tutti i dispositivi Apple, andando a comprendere iPhone, iPad e Mac. Confetti sarà inoltre collegata a GroupKit, un daemon introdotto da iOS 18, che consentirà una facile gestione dei database di gruppi di persone.