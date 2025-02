C'è anche Luminopoli tra le tante nuove immagini di Leggende Pokémon: Z-A

In occasione del Pokémon Presents, The Pokémon Company ha pubblicato una grande quantità di nuove immagini di Leggende Pokémon: Z-A , il nuovo capitolo della serie in arrivo a fine 2025 su Nintendo Switch. Tra queste, spicca la piantina di Luminopoli , la città nella quale è ambientato l'intero gioco e in cui dovremo andare in giro a caccia di Pokèmon.

Luminopoli

Come potete vedere, Luminopoli è una citta circolare, divisa in vari quartieri e con diverse Zone selvagge, le aree in cui i Pokémon selvaggi possono vivere liberamente. Al centro c'è una grossa torre, che domina sull'intera area, ma i punti d'interesse sembrano essere diversi e si spera siano tutti in qualche modo visitabili.

La mappa di Luminopoli

Le altre immagini, che abbiamo raccolto in una comoda galleria, mostrano gli altir aspetti del gioco, a partire dal o dalla protagonista, passando per i Pokémon iniziali, per arrivare alle evoluzioni e alle megaevoluzioni. C'è spazio anche per i personaggi non giocanti con cui ci interagiremo nel corso dell'avventura, nonché per alcuni nuovi Pokémon, che faranno sicuramente piacere a tutti.Per il resto, vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Z-A è stato annunciato soltanto per Nintendo Switch. Probabilmente sarà perfettamente compatibile anche con Nintendo Switch 2, ma durante l'evento non ci sono stati accenni alla nuova console. Tecnicamente ci sembra in linea con gli ultimi capitoli della serie, quindi rimane da vedere se sfrutterà in qualche modo Nintendo Switch 2, oppure se si limiterà a girare meglio. Per altri dettagli su Leggende Pokémon: Z-A vi rimandiamo alla notizia della presentazione.