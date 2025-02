Il nuovo firmware delle console di Anbernic consente di scaricare giochi piratati da un negozio online

Anbernic è un nome ormai noto nell'ambito delle console dedicate al retrogaming. Si tratta di una compagnia che lancia a getto continuo console portatili dal design scopiazzato qua e là, che arrivano fornite di schede microSD farcite di rom di giochi che poi vengono emulati dal sistema. Spesso l'emulazione è di qualità scadente, alcuni giochi non funzionano proprio e le raccolte sono poco curate, ma gli appassionati non se ne curano troppo visto che basta poco per crearsi delle raccolte personalizzate... di giochi che si posseggono e di cui si è fatto il backup digitale, naturalmente.

La zona nera

Finora Anbernic e altre compagnie come PowKiddy o Miyoo si sono salvate perché siete Cina e perché hanno usato vari trucchi per la distribuzione internazionale, come la rimozione delle schede SD, ma in questo caso parliamo di un vero e proprio negozio di rom piratate che, oltretutto, vengono configurate in automatico dopo il download.

Si tratta di un salto di qualità notevole, che mostra non solo la spregiudicatezza di queste compagnie, ma anche la mole di affari che hanno raggiunto, considerando gli investimenti che stanno facendo per foraggiare i loro affari illegali.

Vedremo come risponderanno i vari editori e i grandi produttori hardware, in particolare Sony e Nintendo (l'emulazione Xbox non è molto diffusa). Finora non hanno fatto molto, c'è da dirlo, ma a questo punto potrebbero finalmente reagire.