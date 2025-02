Il gioco gratis del 27 febbraio sull'Epic Games Store è disponibile ed è un'avventura a base di magia

Come ogni settimana, l'Epic Games Store ha reso disponibile un nuovo gioco gratuito per tutti gli utenti. Precisamente, oggi - 27 febbraio - è possibile aggiungere alla propria libreria Mages of Mystralia. Come sempre avete tempo una settimana per farlo e poi il titolo sarà vostro per sempre.

Ricordiamo che potete raggiungere la pagina dei giochi gratuiti dell'Epic Games Store per richiedere il videogame, oppure potete usare direttamente il launcher.