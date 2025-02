Quanto dura Split Fiction? Josef Fares risponde a questa e altre domande sul gioco

Quanto dura Split Fiction? Dalle dodici alle quindici ore, ha detto Josef Fares nel corso di un'intervista con Ben Hanson per il canale YouTube MinnMax: una durata del tutto simile a quella di It Takes Two, il precedente titolo di Hazelight Studios.

Fares ha risposto anche a diverse altre domande, parlando ad esempio di come il suo team di sviluppo non sia in vendita né abbia alcun interesse a diventare una società per azioni, perché ciò implicherebbe la necessità di inserire ad esempio delle microtransazioni nei loro giochi.

A proposito di Split Fiction, il game director ha rivelato che ci sono cose nella campagna che non si sono mai viste prima in un videogame, e che i contenuti secondari hanno un grande valore, dunque non è assolutamente il caso di perderseli.