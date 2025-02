Philips Hue Sync arriva su TV LG: effetti Ambilight senza box, ma a caro prezzo

Signify ha annunciato la disponibilità dell'app Philips Hue Sync TV per i televisori LG con webOS 24 e superiori, rendendo possibile la sincronizzazione delle luci Philips Hue con i colori delle immagini sullo schermo. Questa tecnologia ricrea un effetto simil-Ambilight, adattando l'illuminazione ambientale in tempo reale per un'esperienza visiva più coinvolgente.

Al momento, l'app è compatibile solo con i modelli LG prodotti dal 2024 in poi, escludendo quindi TV più vecchi aggiornati a webOS 24, almeno per il momento.

Prezzo elevato: conviene davvero rispetto al box?

Se da un lato l'assenza di un box esterno può sembrare un risparmio, il costo dell'app Philips Hue Sync TV è tutt'altro che trascurabile:

129,99€ per l'acquisto singolo, valido per un solo televisore

per l'acquisto singolo, valido per un solo televisore 2,99€ al mese in abbonamento, con utilizzo su un massimo di tre TV

Considerando che il Play HDMI Sync Box ha un prezzo di circa 270€, il vantaggio economico dipende dall'uso: chi possiede più TV potrebbe trovare conveniente l'abbonamento, mentre per chi vuole una soluzione definitiva su un solo dispositivo, il prezzo d'ingresso rimane elevato.

La tv funzionerà poi come Hub

L'introduzione dell'app Philips Hue Sync TV segna un passo avanti per l'integrazione tra illuminazione smart e intrattenimento, semplificando la configurazione per gli utenti LG. Tuttavia, il costo potrebbe scoraggiare chi sperava in una soluzione più accessibile. Resta da vedere se in futuro il supporto verrà esteso anche ai modelli LG più datati, rendendo l'app un'opzione più interessante per una platea più ampia di utenti.