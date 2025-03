Leggende Pokémon Z-A includerà tantissime nuove Mega evoluzioni: un leak dice quante e da quali generazioni

Non è ovviamente l'unica novità prevista e, secondo un leak, tra le sorprese che il videogioco ci riserverà vi saranno ben 27 mega evoluzioni nuove.

Leggende Pokémon Z-A è il prossimo capitolo della serie di videogiochi di Game Freak. Porterà con sé varie novità e una delle più visibili è certamente il sistema di combattimento che abbandona la classica struttura a turni a favore di un approccio più votato all'azione in tempo reale.

I dettagli del leak di Leggende Pokémon Z-A

L'informazione arriva dal noto Centro Leaks, dedito ai leak di Pokémon da tanto tempo. Il messaggio è molto semplice, in quanto la fonte semplicemente afferma che "è vero: Leggende Pokémon Z-A introdurranno 27 nuove Mega evoluzioni."

Nella sezione commenti, però, aggiunge che ci saranno sia Mega della Gen 5 che Mega della Gen 6, compresa quella di Zygrade. Ovviamente si tratta di un rumor e non di una informazione ufficiale: è possibile che quanto riportato sia scorretto o che, tra oggi e l'uscita, il team decida di tagliare parte delle Mega per problemi produttivi o per questioni di bilanciamento.

Per ora però questo è quanto sappiamo e, prendendo il tutto con le pinze, possiamo tenerlo in considerazione in attesa di una nuova presentazione che potrebbe mostrare nuove Mega e, ancora più importante, una data di uscita precisa.

Segnaliamo poi che il director di Leggende Pokémon Z-A è alla prima esperienza in tale ruolo. Inoltre, è stato segnalato che Leggende Pokémon: Z-A non è classificato come un gioco "adatto a tutti": i fan teorizzano sul motivo.