LEGO ha annunciato un nuovo maxi-set su Il Signore degli Anelli: "La Contea", con la casa di Bilbo e altro

LEGO prosegue con le sue collaborazioni di rilievo e ha annunciato in queste ore il nuovo set numero 10354, "La Contea", che riproduce la casa di Bilbo Baggins ma anche diversi altri elementi del celebre villaggio degli Hobbit tratto da Il Signore degli Anelli.

Si tratta di un ampio set da 2017 pezzi, composto da diversi elementi ed estremamente particolareggiato, che verrà messo in vendita a partire dal 5 aprile al prezzo di 269,99€, presentandosi dunque come un oggetto da collezione di notevole livello per gli appassionati.

Come potete vedere dalle immagini, si tratta di una riproduzione contenente vari elementi, tra i quali domina in particolare la casa dei Baggins nel tipico stile hoobbit, ma sono tanti i particolari e le citazioni che possono essere colte in tutti i vari pezzi.