Abbiamo provato R.E.P.O., il nuovo best seller di Steam

C'è un genere che da qualche mese ha infettato, quasi come una piaga, decine di migliaia di server Discord e monopolizzato le serate videogiochi di infiniti gruppi di amici: i giochi co-op horror dalle premesse assolutamente stupide. Lethal Company, dopo aver raccolto lo scettro di Phasmophobia, era stato incoronato re indiscusso del genere, ma solo fino a quando R.E.P.O. non ha fatto il suo debutto in early access diventando in poco tempo il titolo più venduto di Steam negli USA. Il titolo di semiwork è in cima alla classifica da tre settimane grazie a una ricetta incredibilmente semplice: chi gioca veste i panni di un robottino che deve raccogliere oggetti di valore sparsi per i livelli con l'obiettivo di fare contento un misterioso e avido capo senza nome. Ovviamente, in giro per i corridoi di stazioni cosmologiche, manieri infestati e altri luoghi ameni ci sono mostri tanto spaventosi quanto buffi che vogliono impedirvi di portare a termine la vostra missione. La premessa è esattamente quella di Lethal Company, ma a fare la differenza è una fisica molto precisa per cui se farete cadere gli oggetti che trasportate questi perderanno di valore (allontanandovi dall'obiettivo del gioco) o si frantumeranno in mille pezzi, allertando anche i nemici vicini. Il gioco è semplice, relativamente poco profondo e infinitamente rigiocabile, soprattutto con gli amici, soprattutto se cercate di sabotarvi.

Tensioni e scherzoni Dopo aver provato la versione in early access attualmente disponibile su Steam, è evidente che il gioco fa della sua semplicità e frivolezza i suoi punti di forza. Tutto il gameplay ruota attorno al "raggio traente" con cui prendere le cose e trasportarle fino al proprio carrello o direttamente al punto di estrazione, visto che alcuni oggetti che sono troppo pesanti per entrare nel carrello. Occhio a non sbattere contro le pareti o gli altri giocatori, gli oggetti vanno riconsegnati interi per ottenere la valutazione massima e lavarsi prima di torno Colpire muri, altri giocatori o farli cadere ne diminuirà o azzererà completamente il valore, rendendo l'obiettivo di ogni livello più difficile da raggiungere. Il vostro capo, infatti, metterà una soglia minima di valore necessaria a estrarre da ciascuno scenario, con alcuni livelli che hanno persino due punti di estrazione da riempire di oggetti di valore per potersene andare. Per evitare di essere visti o sentiti dai mostri (che possono anche origliare la chat vocale di chi gioca trasformando alcune sessioni in momenti al limite dell'ASMR) i robottini protagonisti possono accovacciarsi, spegnendo così la loro torcia, o "sdraiarsi" a terra (immobilizzandosi) diventando praticamente invisibili a qualsiasi nemico. C'è un indicatore dell'energia per quando bisogna correre e una barra della salute che i nemici più deboli possono ridurre, i più grossi, invece, vi elimineranno in un colpo. I nemici di R.E.P.O. non sono invulnerabili, con il martello gonfiabile giusto potrete frantumarli in mille pezzi Tra un livello e l'altro è possibile avere come opportunità bonus la visita a un negozio dove comprare medikit, armi (la nostra preferita è il martello gigante gonfiabile), accessori (granate) e potenziamenti passivi. Essendo un roguelike, alla morte si perde tutto e si ricomincia, cosa che rende ogni gruppo di amici affamato di nuove partite per riuscire ad arrivare ancora un po' più in là nella vita del robottino di turno. R.E.P.O., il nuovo fenomeno di Steam, sta per ricevere un grosso aggiornamento Quando giocherete in quattro per la prima volta (è disponibile anche una modalità per giocatore singolo), poi, scoprirete che è possibile manipolare con il proprio raggio anche i vostri compagni di squadra in tutta una serie di modi creativi che vi lasceremo scoprire da soli, ma non temete, c'è sempre la possibilità di vendicarsi. A ogni morte, infatti, il vostro capo vi manderà in discarica per essere distrutti, ma potrete combattere tra di voi con armi improvvisate per incoronare il re dei perdenti.

Tutti i nemici di R.E.P.O. R.E.P.O. ha come altro punto forte un roster di nemici tanto buffi quanto terrificanti che ispessiscono il gameplay in modi inaspettati. I nostri preferiti sono stati gli gnomi che, per essere sconfitti, vanno raccolti da terra mentre ti stanno attaccando e lanciati contro qualcosa perché sono fatti di porcellana. Poi c'è il consueto faccione urlante che corre incontro a chi gioca eliminandolo in un colpo; il cacciatore cieco armato di fucile a pompa e dall'orecchio finissimo; una specie di bambola con i coltelli al posto delle mani e tanto altro ancora. Il caos regnerà sovrano nelle vostre partite di R.E.P.O. ed è questo il bello Particolarmente fastidioso è un esserino che, se vi prende, vi si attacca alla testa e inizia a urlare e vomitare allertando ogni nemico nell'area. Il gioco diverte e intrattiene anche in solitaria perché la sfida, di livello in livello, è crescente sia in termini di oggetti da raccogliere sia di numero e posizione dei nemici. Dove R.E.P.O. tira fuori tutto il suo potenziale, però, è in cooperativa. Proprio come ha fatto Lethal Company prima di lui, questo gioco crea situazioni di tensione in cui gli errori, anche quelli che costano al gruppo l'intera partita, fanno morire dal ridere. Potrete parlare un po' troppo forte, scappare urlando da un mostro, far cadere un vaso che, da solo, vi avrebbe fatto estrarre, o aspettare pazientemente che il nemico più pericoloso passi solo per poi allertarlo con la vostra torcia. Accadranno cose che non potrete spiegarvi: accettarle e restare nel flusso di gioco fa parte dell'esperienza Scappare, accumulare oggetti, indagare gli ambienti e cercare di sopravvivere insieme è intrinsecamente divertente perché crea connessioni e avvicina i giocatori scatendando anche un sacco di risate. Il gameplay, poi, riesce a mettere sulle spine chi gioca a tal punto che difficilmente si arriva a notare la povertà di contenuti di questa versione early access. Sono disponibili solo tre ambientazioni che, però, vengono remixate per nemici e contenuto di oggetti preziosi ad ogni tentativo. R.E.P.O., come Lethal Company, ha anche una storia misteriosa e inaccessibile che, con il procedere dell'early access, dovrebbe essere svelata, dicono gli sviluppatori. Il dominio del gioco delle classifiche di vendita di Steam (di oltre tre settimane al momento della stesura di questo articolo), però, ci fa dire con sicurezza che questo titolo non ha bisogno di più narrativa ma di nuovi livelli, nuovi oggetti (ne abbiamo contati una ventina di cui solo cinque o sei che presentano una sfida a chi gioca) e nuovi potenziamenti attivi e passivi per variare ancora di più un'esperienza capace di regalare, con pochissimo, mari di divertimento.

R.E.P.O. non è solo l'ultimo fenomeno di Steam, è la riconferma che con un gameplay semplice e divertente è possibile conquistare grossissime fette di pubblico. Il fatto che sia molto simile a Lethal Company, ma con l'aggiunta di un preciso sistema di fisica, poi, evidenzia come innovare bene, e anche solo di poco, su una formula che funziona può produrre risultati inaspettati. L'unico difetto riscontrato di questa versione early access è la sua povertà di contenuti, ma il flusso di gioco è talmente divertente che difficilmente ce ne si accorge mentre si urla e sussurra con i propri amici per trascinare un vaso su un camion mentre un esercito di gnomi di porcellana vi sta masticando le gambe. R.E.P.O. funziona già benissimo così, ma se gli sviluppatori continueranno ad arricchirlo, anche se perderà il suo primato di top seller, potrà regalare delle serate di divertimento a tanti gruppi di amici.