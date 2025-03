R.E.P.O., il nuovo fenomeno di Steam, sta per ricevere un grosso aggiornamento

Tra le novità di importanza minore in termini di meccanica di gioco ma non meno interessanti ci sono poi nuove folli espressioni che i robot possono assumere, cosa che sarà sicuramente molto ben accolta dagli utenti.

L'update è stato sviluppato tenendo anche in considerazione i feedback degli utenti , considerando che si tratta di un titolo che assegna notevole importanza alla costruzione della community, dunque molte variazioni riguardano qualità della vita e usabilità generale del gioco, come il fatto di rendere più chiari i punti di estrazione.

R.E.P.O. può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo fenomeno di Steam, essendo emerso praticamente a sorpresa come uno dei titoli di maggior successo in questi giorni sulla piattaforma di Valve, nonostante la sua stranezza: risulta dunque interessante sapere che c'è un grosso aggiornamento in arrivo per il gioco, destinato ad apportare novità importanti .

Un video che annuncia l'aggiornamento

Tra le variazioni in arrivo per R.E.P.O. c'è una nuova mappa all'interno dell'aggiornamento previsto per il prossimo periodo, con un'ambientazione inedita ispirata a un museo.

All'interno di questo scenario, i personaggi vengono inseguiti da delle specie di alieni dotati di telecinesi, inoltre sono presenti diverse aree in cui è possibile dedicarsi a momenti di parkour e mostrare le proprie abilità o meno, sempre con effetti tra il comico e il tragico.

Tuttavia, tra le maggiori novità in arrivo c'è un singolo oggetto all'apparenza molto semplice: un secchio, ma questo può avere un'applicazione fondamentale che può cambiare in maniera sostanziale l'esperienza di gioco.

Se posizionato sopra l'inquietante mostro anatroccolo, questo può causare un blocco di quest'ultimo, che risulta disorientato, e i giocatori di R.E.P.O. sanno bene come questo elemento possa risultare in un netto cambiamento delle forze in campo.