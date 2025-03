I giocatori di Assassin's Creed Shadows molesteranno i dipendenti di Ubisoft che prepara psicologi e avvocati

Ubisoft è in un momento difficile e sembra star puntando tutto sul proprio videogioco del momento, Assassin's Creed Shadows , che è stato accolto da tante critiche ed stato rimandato più volte. La compagnia francese sa benissimo che una fetta del pubblico cercherà di causare un certo caos attorno al videogioco e ha deciso di attivare dei sistemi di sicurezza per proteggere i propri dipendenti.

I dettagli del piano anti-molestie di Ubisoft

BFMTV.com spiega che i movimenti anti-DEI (diversità, eguaglianza, inclusione) hanno continuamente attaccato Assassin's Creed Shadows per la presenza di un samurai di colore in ambientazione giapponese. Con l'avvicinarsi dell'uscita Ubisoft pare aspettarsi una intensificazione delle aggressioni dei videogiocatori e la compagnia ha quindi deciso di contrastarli come può.

Viene spiegato che Ubisoft ha creato un sistema per proteggere i dipendenti. Prima di tutto, è stato suggerito di non indicare online di essere dipendenti di Ubisoft, così da non diventare un facile bersaglio online. Inoltre, la società ha ideato un piano anti-molestione online insieme al CSE (Communications Security Establishment), ovvero una iniziativa canadese con un proprio team che monitora i network e agisce in caso vi sia un attacco mirato a certe persone. Un personale dedicato monitorerà sociale come Twitter, Reddit e anche i video di YouTube per bloccare qualsiasi tipo di azione aggressiva da parte di utenti online. Se ci dovessero essere le prove di vere molestie, gli avvocati saranno immediatamente pronti per fare causa.

Inoltre, il supporto di legali e psicologi è stato promesso a qualsiasi dipendente preso di mira. Un membro del CSE afferma che Ubisoft sta gestendo il tutto a un livello mai visto prima: vi è grande serietà dietro la situazione.

È un bene che Ubisoft agisca per difendere i propri dipendenti, ma è desolante vedere che tutto questo sia necessario. Segnaliamo infine che Ubisoft sta pensando di creare una nuova società con Assassin's Creed e i suoi giochi di maggior valore.