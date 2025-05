LEGO ha fatto chiudere un gioco fanmade di Bionicle in sviluppo da 8 anni non si sa bene perché

Bionicle: Masks of Power era un fan game in sviluppo da otto anni . Ne parliamo al passato perché è stato cancellato su richiesta di The LEGO Group , stando a quanto riportato dagli sviluppatori, che hanno spiegato la situazione ai fan che attendevano da tempo di poterci finalmente giocare. Ad agosto sarebbe arrivata una demo, ma LEGO ha chiesto di interrompere lo sviluppo del progetto e di rimuovere il gioco, di modo che non sia più visibile al pubblico.

Troppa qualità?

Il team ha spiegato di essersi attenuto alle linee guida ufficiali LEGO Fair Play, per evitare possibili azioni legali da parte dell'azienda. Nonostante le buone intenzioni e nonostante Bionicle: Masks of Power fosse ispirato a una serie di giocattoli da tempo abbandonata dalla compagnia (dal 2010), il team di sviluppo è stato lo stesso colpito.

LEGO non ha fornito motivazioni ufficiali per questa decisione, ma il team di sviluppo sospetta che abbia voluto evitare confusione da parte del pubblico, visto che il gioco poteva sembrare un titolo ufficiale LEGO agli occhi di un utente medio. Paradossalmente, Bionicle: Masks of Power sarebbe stato "vittima" del suo stesso buon posizionamento SEO.

In risposta alla notizia, il team ha pubblicato un walkthrough della demo e ha deciso di fondare uno studio indie chiamato Unmasked Games. Il nome è un chiaro riferimento al gioco cancellato: "Questa è stata una notizia devastante per tutto il nostro team, ma siamo anche incredibilmente entusiasti per ciò che ci riserva il futuro e per quello che avremo l'opportunità di creare. Speriamo che anche voi siate entusiasti quanto noi. Per l'ultima volta... Che il Grande Spirito vi guidi."