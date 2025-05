Google Pixel 9 cala di prezzo ed al minimo storico su Amazon, in due colori

È un periodo di sconti intensi per la linea di smartphone di Google. Il produttore continua a proporre prezzi molto interessanti per i vari modelli e ora potete acquistare un Google Pixel 9 al prezzo più basso di sempre, senza bisogno di usare codici sconto o altro. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. L'offerta è valida per il colore nero (disponibile immediatamente), ma potete trovare allo stesso prezzo anche il modello Grigio creta, solo con spedizione più lunga. Lo trovate a questo indirizzo su Amazon. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.