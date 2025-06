Hygon e Sugon uniscono le forze per competere nel settore dei chip: la Cina sfida AMD, Nvidia e Intel

Il settore dei semiconduttori vede due nuove protagoniste pronte a competere e a lanciare la sfida contro i colossi statunitensi: Hygon e Sugon. L'obiettivo è quello di ottenere una vera e propria indipendenza tecnologica, con soluzioni avanzate che potrebbero competere con Nvidia, AMD e Intel . Non è un'impresa facile, però, e le sfide da superare sono molteplici. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito.

Nuove tecnologie

L'alleanza tra Hygon e Sugon potrebbe rappresentare una vera e propria alternativa ai processori dei colossi statunitensi. Sugon, con la potenza di calcolo dei supercomputer, sposa infatti l'esperienza di Hygon con i chip, siglando un accordo che potrebbe garantire una vera e propria autonomia sul mercato. Ricordiamo infatti che Hygon ha precedentemente sviluppato processori Dhyana su architettura Zen 1 con AMD, integrati poi da Sugon.

Hygon è specializzato in CPU e acceleratori per intelligenza artificiale

Le società puntano a una tecnologia di multithreading per core, con soluzioni come SMT4, ma dovranno scontrarsi con i diretti concorrenti, tra cui Xeon di Intel e Threadripper di AMD. Tra l'altro, sono entrambe presenti nella Entity List, di conseguenza è vietato l'accesso a determinate tecnologie americane. Proprio per questo motivo la fusione punta a un'indipendenza, senza dover quindi sacrificare l'accesso ai chip americani più avanzati. Non resta che scoprire i risvolti di questa nuova alleanza.