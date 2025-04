TSMC non ha ancora presentato richiesta per il maxi-investimento da 100 miliardi di dollari negli USA, confermano funzionari taiwanesi

Il colosso taiwanese TSMC ha annunciato, lo scorso marzo insieme al presidente Donald Trump, un nuovo piano di investimenti da 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti, destinato alla costruzione di nuove fabbriche di chip avanzati. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal ministero dell'Economia di Taiwan, l'azienda non ha ancora inviato alcuna richiesta ufficiale di approvazione per il progetto, come invece sarebbe previsto dalla normativa locale.

L’imbarazzo del governo taiwanese

Le dichiarazioni hanno generato imbarazzo in seno al governo, soprattutto dopo che il ministro dell'Economia, J. W. Kuo, era stato criticato nei mesi scorsi per non essere al corrente dei dettagli dell'accordo annunciato pubblicamente da TSMC e Trump. In un'audizione parlamentare, Kuo ha ribadito che la sua amministrazione non ha ancora ricevuto alcun documento ufficiale sull'investimento da 100 miliardi, aggiungendo che il governo si aspetta che l'azienda presenti tutti i dettagli necessari entro tempi ragionevoli.

Donald Trump

L'investimento annunciato include tre nuovi stabilimenti produttivi, due impianti di packaging e un centro di ricerca e sviluppo. Si tratterebbe di un'espansione significativa rispetto all'attuale impegno di TSMC negli Stati Uniti, dove l'azienda ha già stanziato 65 miliardi di dollari per la costruzione di un mega impianto in Arizona dedicato alla produzione di chip a 2 nanometri. Queste fabbriche sono viste come un elemento chiave per sostenere la crescita di aziende statunitensi come NVIDIA, che intende sfruttare le forniture di chip per le proprie GPU AI.