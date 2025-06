iPhone 16e vende bene, ma meno degli iPhone SE: ecco la top 10 degli smartphone più venduti a inizio 2025

Le vendite di iPhone 16e

L'iPhone 16e, disponibile dall'inizio del 2025, si è subito fatto notare in Europa. A marzo 2025, ha conquistato il nono posto nella classifica dei dieci smartphone più venduti nel continente, contribuendo al 2% delle vendite totali di dispositivi. Nonostante questo risultato lo collochi tra i prodotti di successo, le sue performance iniziali sono state inferiori rispetto all'iPhone SE 2022 e all'iPhone SE 2020. Il motivo di questa differenza? Secondo gli analisti, il suo prezzo di partenza, considerato troppo elevato.

Grafici delle vendite di iPhone 16e in Europa, nel confronto con altri smartphone e i precedenti iPhone SE

Nel frattempo, la classifica delle vendite europee è stata dominata dai modelli di punta di Apple: l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max, che hanno occupato rispettivamente il primo e il secondo posto con quote di mercato del 6% e del 5%. L'iPhone 16 base si è posizionato al terzo posto, rappresentando il 5% delle vendite totali del mese. È importante sottolineare che l'iPhone 16 base è stato lo smartphone più venduto al mondo nel primo trimestre del 2025, evidenziando una forte preferenza dei consumatori per i modelli di fascia alta di Apple.

La competizione nel mercato europeo non si limita però ad Apple. Samsung si conferma un rivale agguerrito, con il Galaxy S25 Ultra e il Galaxy S25 che hanno entrambi raggiunto una quota del 3% a marzo 2025. Anche il Galaxy S24, nonostante sia un modello dell'anno scorso, ha mantenuto un buon slancio, dimostrando la longevità dei prodotti Samsung. La presenza di modelli di fascia media e entry-level di Samsung, come il Galaxy A55 e il Galaxy A16 5G, nella classifica dei più venduti, suggerisce che il mercato europeo è aperto a diverse fasce di prezzo, ma solo se l'offerta è adeguatamente valorizzata. D'altronde abbiamo visto che gli smartphone costosi piacciono.

Il nodo cruciale per l'iPhone 16e è il suo prezzo. Come ha sottolineato Jan Stryjak, direttore associato di Counterpoint Research, il costo di 699 euro (599 dollari) del 16e rappresenta un notevole aumento rispetto ai 519 euro (429 dollari) dell'iPhone SE 2022 e ai 479 euro (399 dollari) dell'iPhone SE 2020. Questo incremento ha ridotto l'attrattiva del nuovo modello in un contesto economico difficile per molti consumatori. Inoltre, la disponibilità dell'iPhone 15 a un prezzo simile ha spinto molti acquirenti a optare per il modello precedente, che offre specifiche spesso considerate superiori, contribuendo alla sua presenza nella top 10 europea anche nel mese di aprile.

