Più di 700 sviluppatori sottopagati lavoravano al posto dell'AI: l'inganno e il fallimento di Builder.ai

Builder.ai, una delle startup più in auge nell'ambito dello sviluppo e di studi nel settore dell'intelligenza artificiale ha ricevuto, negli scorsi mesi dei finanziamenti da parte di colossi big tech come Microsoft, Softbank e Amazon.

Il successo di quest'azienda è in parte dovuto al lavoro di un leader molto carismatico come Dev Duggal che nel 2016 ha creato e fondato Builder.ai con l'obiettivo di rendere lo sviluppo di software facile e accessibile a chiunque, avvalendosi, chiaramente, del supporto dell'intelligenza artificiale. Una recente indagine di Bloomberg, però, ha fatto luce su una vicenda alquanto spinosa e a tratti anche macabra: tutto il lavoro che Builder.ai dichiarava essere svolto dall'IA, in realtà, veniva svolto da più di 700 sviluppatori indiani sottopagati.