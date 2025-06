Il gioco di guida del nuovo team dall'autore di Forza Horizon punta a superare proprio tale serie

Come è stato annunciato in precedenza, nel 2022 Raeburn ha lasciato Playground Games per fondare un nuovo team, chiamato Lighthouse Games e con base a Leamington Spa, costituito anche grazie a una notevole iniezione di fondi da parte di Tencent e con l'intenzione di dedicarsi alla produzione di titoli tripla A.

Un gioco di guida innovativo

In base a quanto riferito da Raeburn, il primo progetto di Lighthouse Games è un "gioco di guida dirompente" e innovativo, con il quale il team vuole sfidare direttamente il dominio di Forza Horizon nell'ambito dei racing non convenzionali, per così dire.

Il nucleo del team Lighthouse Games

"Il mercato dei giochi di corse ora è molto sano, è molto buono, sta andando bene", ha affermato Raeburn in un'intervista pubblicata da GamesIndustry. Tuttavia, Forza Horizon ha il merito di piacere anche al pubblico meno interessato ai giochi di guida classici.

L'ex-Playground riferisce di aver parlato con molte persone che si sono dette stupite del fatto che, nonostante non fossero interessate ai giochi di corse, si sono ritrovati ad adorare Horizon, ed è dunque in questo campo che il nuovo gioco del team vuole concentrarsi.

"Se si considerano gli introiti di questo gioco ora, batte Gran Turismo, F1, Need For Speed e The Crew messi insieme. Questo prima che Horizon passasse a PlayStation. È una cifra enorme. Credo che questo abbia influito sul mercato, perché tutti gli altri sviluppatori di corse stanno copiando la formula di Horizon".

"Quindi è chiaro che sul mercato ha successo un gioco open world con le auto, ma tutti gli sviluppatori di corse stanno producendo un unico tipo di gioco. Questa è l'opportunità per noi di fare qualcosa di molto diverso e dirompente nel mercato delle corse".

L'idea è dunque battere Horizon nel senso di creare un gioco ugualmente dirompente e fuori dagli schemi classici, ma che non sia semplicemente una copia di questo: "Non direi che stiamo cercando di fare un Horizon. Se avessi voluto sviluppare Horizon 6, 7 e 8, me ne sarei rimasto in Playground", ha dichiarato Raeburn, "Non volevamo fare questo, volevamo fare qualcosa di nuovo, ed è quello che stiamo facendo".