Le cuffie da gaming Corsair HS80 MAX Wireless sono in offerta su Amazon

Le Corsair HS80 MAX Wireless, cuffie da gaming compatibili con PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili, sono in offerta su Amazon a 139,99€, rispetto al prezzo consigliato di 189,99€, con un risparmio di 50,00€, pari al 26%. Acquistale da questo link oppure tramite il box qui sotto. Le HS80 MAX offrono un'esperienza sonora di livello superiore grazie all'audio wireless a bassa latenza da 2,4 GHz e al supporto Bluetooth, garantendo una qualità sonora a 24 bit/96 kHz per un'immersione completa nei giochi. La portata fino a 15 metri consente massima libertà di movimento senza rinunciare alla qualità.