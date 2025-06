Fortnite introduce la tecnologia Arm ASR su dispositivi mobili: prestazioni migliorate e grafica più fluida

Epic Games aggiungerà il supporto all'upscaler di Arm, chiamato ASR (Accuracy Super Resolution). Quest'ultima tecnologia è stata presentata dalla società britannica lo scorso luglio e permette di vivere un'esperienza di gioco molto più fluida, tra l'altro con un impatto sulla batteria davvero minimo . L'ASR sarà ufficialmente disponibile su Fortnite e, secondo Epic, i giocatori potranno godere di movimenti più fluidi e un utilizzo ridotto della memoria . Parliamo dunque di un'evoluzione tecnica pensata per ottimizzare le prestazioni del gioco. Ecco tutti i dettagli in merito.

Upscaling progettato per smartphone

Epic Games aggiungerà il supporto alla tecnologia ASR tramite un plug-in per Unreal Engine 5. Per ora non sono stati svelati molti dettagli sulla data di uscita, ma pare arriverà "presto" su dispositivi iOS e Android. Questo tipo di tecnologia si basa su FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) di AMD, dalla quale ha ereditato la tecnologia Contrast-Adaptive Sharpening, in grado di preservare i dettagli del paesaggio.

Ad ogni modo, questo tipo di supporto punta a offrire un'esperienza più fluida dal punto di vista tecnico, quindi non aspettatevi grossi cambiamenti per quanto concerne la qualità grafica. Ovviamente vi aggiorneremo non appena l'ASR sarà disponibile.