Arm presenta il nuovo upscaler ASR che promette prestazioni al top su mobile

Un upscaler open source

La battaglia degli upscaler ha appena visto l'ingresso di un nuovo contendente: mentre il DLSS di NVIDIA, FSR di AMD e XeSS di Intel combatto per il dominio delle piattaforme desktop, Arm ASR punta tutto sul mercato mobile e darà del filo da torcere al GSR di Qualcomm, la tecnologia di upscaling utilizzata dai SoC Snapdragon.



I grafici dei test pubblicati da Arm

I primi test presentati dall'azienda sono stati infatti condotti su un processore Dimensity 9300 di MediaTek, affiancato dalla GPU Immortalis-G720 della stessa Arm. Come abbiamo accennato, il nuovo upscaler è basato su FSR 2.0 di AMD, sfruttando quindi il metodo temporale.

Proprio come FSR, la tecnologia di Arm non ha bisogno di un hardware proprietario per funzionare e può svolgere il suo dovere su qualsiasi tipo di dispositivo. Per poter adattare la tecnologia di AMD, Arm ha dovuto ridurre significativamente l'utilizzo della GPU, pari ad un terzo rispetto a quella di FSR 2.0 a parità di risoluzione. Questa soluzione ha consentito di raggiungere buoni risultati e secondo Arm, il proprio upscaler è in grado di ottenere frame rate migliori tra il 20% e il 40% sui dispositivi Arm rispetto alla tecnologia originale di AMD.



Un'immagine che mostra i risultati ottenuti da Arm ASR

Al momento Arm ASR è nella cosiddetta fase "early adopter" e per poterla utilizzare, gli sviluppatori possono contattare direttamente l'azienda.