Snapchat arriva su Apple Watch ma le sue funzionalità sono ancora limitate

Come funzionerà Snapchat su Apple Watch

Per ora è possibile visualizzare al polso l'anteprima dei messaggi in arrivo, sebbene questo tipo di funzionalità fosse già disponibile attivando le notifiche dall'iPhone. Gli utenti, oltre a leggere il messaggio in questione, potranno anche rispondere direttamente attraverso il dispositivo, eventualmente dettando la risposta via audio, che verrà poi convertita in testo. Per ora, quindi, dimenticatevi di scattare foto o accedere ad altre feature.

Snapchat su Apple Watch

"Snapchat è il modo ininterrotto con cui più di 900 milioni di persone comunicano con i loro amici e la loro famiglia, e stiamo rendendo più facile per gli Snapchatter portare le conversazioni con loro in movimento", ha scritto l'azienda con un post sul blog ufficiale.

"Il numero di dispositivi che utilizziamo nella nostra vita quotidiana è cresciuto. La nostra comunità si diverte a usare Snapchat su tutte le piattaforme, compresi i tablet e il web, oltre ai dispositivi mobili, e questo si basa sul nostro impegno a rendere Snapchat disponibile su tutti i dispositivi utilizzati, compresi gli indossabili".