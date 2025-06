Samsung Galaxy A17 sarà pure economico, ma avrà una fotocamera con funzioni esclusive delle fasce superiori

Il prossimo Samsung Galaxy A17 sarà un punto di svolta per la fotografia su smartphone di fascia bassa. Secondo un rapporto di ET News, infatti, il nuovo economico della casa coreana introdurrà la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) , un funzione di solito esclusiva di dispositivi di fascia superiore. Andiamo a vedere cosa comporterebbe e in che modo sarà possibile.

L'OIS "a molle"

L'OIS è una funzionalità cruciale per ottenere immagini e video di alta qualità, soprattutto in movimento o in ambienti con poca luce. Agisce compensando le piccole oscillazioni della mano durante lo scatto, riducendo l'effetto mosso e garantendo una maggiore nitidezza. Storicamente, questa tecnologia è stata un'esclusiva dei modelli di punta, per poi diffondersi gradualmente nelle serie di fascia media come la Galaxy A2x di Samsung. L'arrivo dell'OIS sul Galaxy A17, un dispositivo entry-level, sarebbe un bel passo avanti.

Il modello precedente, il Samsung Galaxy A16

Tuttavia, l'implementazione di una tecnologia del genere su un dispositivo economico presenta delle sfide. Per contenere i costi, Samsung starebbe valutando l'adozione di un sistema OIS basato su molle, una soluzione che si stima possa ridurre il costo di produzione di circa il 20% rispetto ai sistemi tradizionali. L'attesa per il lancio del Galaxy A17 è comunque previsto per il prossimo autunno, a circa un anno di distanza dal suo predecessore, quindi ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.

E a voi piacerebbe avere un dispositivo economico con questa caratteristica? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto l'app di shopping con pubblicità IA sul blocco schermo è ora disponibile su smartphone Samsung: la scaricherete?